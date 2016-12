Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Basée à Olivet, la coopérative leader en collecte de céréales Axéréal refinance son crédit syndiqué et finance sa croissance sur les 5 à 7 prochaines années grâce à deux opérations : un placement privé euro obligataire auprès de plusieurs investisseurs de 150M€ complété d’un crédit syndiqué bancaire de 775M€. Par ailleurs, des lignes de financement des stocks avalisées FranceAgriMer sont autorisées pour un montant de 300M€. Axéréal mobilise ainsi 1,2Md€ dans le cadre plus large du refinancement de ses activités et de son développement. "Ces fonds nous permettront notamment de financer nos activités courantes et de financer nos projets de croissance en France et à l’international", explique Philippe de Raynal, directeur général.