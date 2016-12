Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Expert dans l'enduction sur couches ultra-minces, Armor dévoile sur son site Internet sa volonté d'investir 35M€ sur la période 2015-2018 : 11M€ pour l'outil de production et 24M€ en R&D sur sa nouvelle division Armor Sustainable Energies (ASE ; 20 salariés). Ces fonds vont dans le sens de la Loi de Transition énergétique, qui vise notamment à atteindre à l'horizon 2030 une part de 32% d’énergies renouvelables. Ils serviront à mettre en place de nouvelles lignes de production, des technologies liées à l'encapsulation de films, à l'étanchéité et à la fabrication d'encres et de couches enduites. Des bâtiments complémentaires seront également construits. Entre 2004 et 2018, Armor aura ainsi injecté quelque 200M€ dans son site de La Chevrolière. Celui-ci réunit 450 personnes mais une trentaine de recrutements est prévue dans les trois ans.