Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Basée au Mans où elle a vu le jour en 1997, Galaxy Imprimeurs (45 salariés ; plus de 10M€ de CA) exerce tous les métiers d’un imprimeur : prépresse, impression offset et numérique, façonnage et finitions. La société vient de changer de mains. Elle est en effet reprise par Cédric Deïs, accompagné au capital par deux structures de capital investissement du Crédit Agricole : Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) et UNEXO. Le repreneur, âgé de 42 ans, est issu du métier des arts graphiques et connaît très bien le secteur de l’imprimerie. Il a déjà réalisé plusieurs projets d’acquisition d’entreprises réussis. Il compte poursuivre l’activité de Galaxy Imprimeurs.