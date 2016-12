Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

> Gipelec Industrie, spécialisée dans les réalisations électriques, automatismes, réseaux de communication et process industriels, sollicite la Métropole Rouen Normandie pour la construction d’un immeuble de bureaux de 634m² à Saint-Étienne-du Rouvray. Le développement de cette entreprise permet de créer 10 nouveaux emplois portant l’effectif à 46 salariés. Selon un dossier de presse de la Métropole datant du 4 février 2016, cette dernière accorde une aide de près de 24K€ à la société.> Le cabinet de géomètres experts Lecourt Santus Jumentier Quiniou a décidé de construire plus de 1.000m² de bureaux sur le Parc de la Ronce. L’extension de cette entreprise va permettre de créer trois emplois en plus des 36 salariés. Pour cela, plus de 42K€ sont attribués par la Métropole au titre de l’aide à l’investissement d’entreprise.