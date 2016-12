Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Spécialisée depuis 2013 dans la fabrication de lasers à impulsions ultra-courtes pour des applications scientifiques, industrielles et médicales, la société Novae vient de lever 1M€ auprès des fonds d'investissement IRDInov, DYNALIM et de la plate-forme participative Finance Utile. Des actionnaires historiques de l'entreprise ainsi que les Business Angels du Limousin ont également participé à l'opération. Implantée à Saint-Martin-le-Vieux (87), Novae conçoit et fabrique des lasers de nouvelle génération, idéaux pour le micro-usinage de matériaux organiques et la chirurgie de tissus biologiques. Elle s'appuie, sous licence exclusive, sur une technologie brevetée par les Universités de Limoges et Rouen et le CNRS. Grâce à cette levée de fonds, la jeune société entend "démontrer le potentiel de [ses] solutions laser à travers des développements menés en partenariat avec des industriels et des centres technologiques" et "finaliser la mise au point de ligne pilote de production industrielle", indique son président, Nicolas Ducros.