Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

"[Les] premiers résultats dépassent même nos espérances", déclare Emmanuel Fontaine, président fondateur associé de la nouvelle société AMG, rebaptisée Art Media Graphic. Depuis sa reprise en octobre 2015 par le groupe PGS (Saint-Etienne-du-Rouvray, 76) et Alterval (Epouville, 76) et malgré un contexte économique difficile depuis cette date, la société en forte croissance a déjà créé 5 nouveaux postes qui complètent l’équipe composée de 48 emplois sauvés, et a réalisé un investissement de 400K€ dans une seconde ligne de production. "Cela permettra de sécuriser la production de nos clients mais aussi de gagner en réactivité, un gage de qualité incontournable dans nos métiers", précise le dirigeant. AMG, spécialisée à Gournay-en-Bray (76) dans la fabrication de clichés photopolymères pour l’impression de cartons ondulés (flexographie), va étendre prochainement son offre non seulement en se diversifiant sur l'activité des emballages souples mais prévoit aussi d’augmenter sa couverture géographique en dehors de la France puisqu’actuellement l'entreprise couvre l’Hexagone et le Maroc avec son implantation "AMGM" à Casablanca. Pour ce faire, un budget d’investissement d’1M€ va être mis en place. "Les perspectives sont tellement encourageantes que mes associés m’ont d’ores et déjà validé d’accélérer le déploiement de notre plan de développement" indique Emmanuel Fontaine.