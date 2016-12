Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Le Vendéen Europe Snacks (siège à Saint-Denis-la-Chevasse, 85) et le Britannique Kolak Snack Foods Ltd., tous deux spécialistes des snacks salés et produits apéritifs pour le compte de marques de distributeurs, associent leur savoir-faire industriel et leur expertise sectorielle pour former un acteur majeur sur le marché européen. Ce nouveau groupe qui génère environ 250M€ de CA et emploie près de 1,400 personnes, dispose maintenant de six sites de production dédiés aux snacks extrudés, frits et poppés, aux tuiles apéritives, crackers, chips et popcorn. Plus de 1,4 milliard de paquets sortent de leurs usines chaque année, offrant près de 750 types de produits à leurs 200 clients de la distribution. "En plus de nos complémentarités en terme de lignes de produits et de présence géographique, ce rapprochement va nous donner la taille critique pour continuer d’accélérer nos initiatives R&D, dans un souci constant d’amélioration de nos offres et services pour nos clients", commente Christophe Fenart, PDG d'Europe Snacks. Les deux entreprises continueront d’opérer sous leurs noms propres.