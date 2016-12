Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

Au Grand Quévilly (76), le Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets de l'Arrondissement de Rouen (SMÉDAR) investit 5M€ dans son projet d'extension des consignes de tri à tous emballages et papiers. Le projet implique des travaux de modernisation de son centre de tri, qui viennent d'être lancés. Le futur plus grand centre de tri de France géré en régie sera équipé de six trieurs optiques pour atteindre une capacité d'accueil de 35.000 tonnes d'emballages et de papiers par an. L'augmentation de la performance de tri à 13 tonnes de déchets par heure sera possible grâce à la mécanisation de l’équipement. Le SMÉDAR titularise à cette occasion 10 agents de tri et 4 agents de maintenance, portant l'effectif à 40 salariés.