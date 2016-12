Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

Esira, holding du groupe Keopsys basé à Lannion (22), vient d’acquérir 93,8% du capital de la société Eurodyne, holding de droit luxembourgeois, qui détient elle-même 14,6% du capital Quantel SA (CA 2015 : 62M€). Ce dernier, basé aux Ulis (91), est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifique (laboratoires de recherche, universités), industriel (marquage) et médical (ophtalmologie). Dans le cadre de cette prise de participation, Esira souhaite instaurer un partenariat industriel et commercial avec Quantel de façon à développer toutes les synergies possibles, en vue d’établir un acteur global de premier plan de l’optronique et de la photonique. Le solde, soit 6,2% du capital d’Eurodyne, fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente au bénéfice d’Esira.