Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

La Direction Générale de l’Armement (DGA) vient de confirmer au groupement Chantiers-Piriou-Kership-DCNS, la commande de deux Bâtiments de Soutien et d’Assistance Hauturiers (BSAH) supplémentaires dans le cadre d’un contrat passé en août 2015. Cette commande portera à quatre le nombre de BSAH à fournir. Prévus en livraison courant 2018, les deux premiers navires sont en cours de construction à Concarneau (29). Les deux nouvelles unités commandées sont programmées pour une livraison en 2019.Piriou assure la conception et la construction de ces navires caractérisés par une grande polyvalence et une autonomie de trente jours. Cotraitant pour les études à caractère militaire, DCNS fournira des systèmes de communication embarqués et sera en charge du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) sur une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Kership assure le pilotage du contrat et la coordination industrielle.