Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Spécialiste de la chaudronnerie inox et des échanges thermiques, Serap développe, fabrique et commercialise, des refroidisseurs de lait, des équipements de vinification mais aussi des équipements de process et de surgélation cryogénique pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. La société familiale est implantée à Gorron (53 ; également siège social), en Inde depuis 2009 et au Mexique depuis 2015. Elle poursuit son expansion avec le Brésil. Dans un communiqué daté du 19 octobre 2016, elle annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Plurinox à Batalais, dans l’État de São Paulo. Cette entreprise de 120 collaborateurs est un des leaders au Brésil de la fabrication de cuves de refroidissement de lait à la ferme en acier inoxydable. Elle travaille aussi pour les secteurs pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques. Plurinox présente une gamme de produits, une base de clients, une couverture géographique complémentaires à ceux de la société mayennaise. Son acquisition donne à Serap (500 personnes) un accès immédiat à toute l'Amérique Latine et la positionne comme le deuxième fabricant mondial de cuves de refroidissement.