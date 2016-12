Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Implantée à Vallet (44 ; siège social) et Chalon-sur-Saône (71), Selva (130 collaborateurs ; près de 11M€ de CA 2015) est spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et systèmes électroniques (EMS). Ses donneurs d’ordres évoluent dans des domaines d’activités variés comme le pétrolier, la domotique, le médical, l'industrie et l'aéronautique. La société étend son maillage à l’échelle européenne en s’implantant au Royaume-Uni, à Romsey. "Cette démarche à l’export s’appuie sur le rapprochement opéré avec le bureau d’études anglais CircuitWorx basé dans le Hampshire dont les ingénieurs Hardware et Software formeront avec ceux de Vallet une équipe de près de 20 personnes", précise le communiqué de l'entreprise.