Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Lucibel (Rueil-Malmaison, 92), société innovante qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions et des services liés à la technologie LED, vient d'annoncer le lancement d'une augmentation de capital de 4 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS). Le montant pourra être porté à environ 4,3 M€ en cas d'exercice de la clause d'extension à hauteur de 8,14 % du montant initial.Cette opération a pour but d'accélérer le développement de la société, qui compte particulièrement :- accélérer sa croissance organique, notamment par le développement de ses filiales de distribution, en France et à l'international, sur les segments de marchés à valeur ajoutée et les zones géographiques à fort potentiel, et par le renforcement de l'approche "solutions" en lien direct avec le client final ;- accroître ses capacités d'innovation par le renfort humain et matériel de ses structures de développement produits et l'accompagnement financier de projets novateurs dans le domaine de l'éclairage (LiFi notamment) ;- procéder à des acquisitions ciblées dans le cadre d'une stratégie de build-up dans un environnement concurrentiel très fragmenté.