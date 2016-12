Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

Le groupe Guyader Gastronomie (CA 2015 : 78M€ - 450 salariés), basé à Landrévarzec (29), se présente comme un spécialiste des rillettes et terrines de la mer. En raison de l’augmentation de la demande en cakes salés, il se sent actuellement à l'étroit sur son site actuel de Kervignac (56 ; 35 collaborateurs). Dans l'impossibilité d'agrandir ce dernier, il a décidé d'investir 5M€ dans la construction d'une nouvelle usine de 4.000m² (dont 3.200m² pour la production) qui sera dédié au pôle Cake et Traiteur. Précisément, elle produira des cakes salés en frais emballé et surgelé, des produits apparentés et une gamme végétale. Cette unité, dont la livraison est prévue en mars 2017, sera érigée sur un terrain de 8.000m², dans la ZI du Porzo à Kervignac. Elle sera notamment équipée d'un process de surgélation et de fours traversants rotatifs à gaz. Une cuisine sera également dédiée à la R&D des produits fabriqués sur le site.