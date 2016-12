Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Les principaux actionnaires d'ASK (Mougins, 06 ; CA 2015 : 37,5M€ - 240 salariés), spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées destinées aux marchés de l'identité et du transport, et Paragon Group Ltd, annoncent avoir signé un protocole d’accord engageant en vue du regroupement de leurs activités dans le domaine des solutions d’identification. Il prévoit l’apport à ASK de 100% des titres des sociétés constituant la branche d’activité "Paragon Identification" (PID ; CA : 74M€ - 350 salariés). Cette branche, dédiée au contrôle d’accès et aux solutions de traçabilité, comprend principalement Paragon Identification SAS en France (Argent-sur-Sauldre, 18) et BemroseBooth Paragon au Royaume-Uni, mais également plusieurs filiales commerciales ou industrielles aux Etats-Unis, en Australie et en Roumanie. Objectif des deux groupes : unir leurs activités et renforcer leurs synergies pour créer un champion européen des solutions d’identification, présent dans trois domaines d’activité : Transport & Smart Cities, e.ID et Traçabilité & Logistique. Constitué d’environ 600 collaborateurs à travers le monde, le nouvel ensemble, détenu à 77,5% par Paragon Group Ltd, totalisera plus 110M€ de chiffre d’affaires. L’accélération de son développement, à la fois par croissance organique et externe, pourra cibler de nouvelles zones géographiques, notamment l’Asie, et s'attaquer aux secteurs du retail et du bancaire.