Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

La Française Real Estate Managers (REM) a acquis un actif, en Vefa, à usage d'activités, situé dans le Parc de l'Innovation à Marquette-lez-Lille (59). L'environnement immédiat se compose de commerces, de bureaux et d'activité. L'ensemble, comprenant 9 lots, développera une surface totale de 5.022m² actif et comportera des surfaces d'activité/stockage et de show-room au rez-de-chaussée, ainsi que des bureaux en mezzanine au R+1. Des parkings seront rattachés à chaque lot. Les travaux ont débuté et la livraison est prévue au 3ème trimestre 2017. Cet actif a été acquis par la SCPI LF Opportunité Immo.