Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

La société d'investissement Gimv (présente à Paris, 75) a pris une participation de 40 % dans l'éditeur de logiciels Mega International (siège à Paris, 75, bureaux à Londres, Berlin, Milan, Boston, Mexico, Casablanca et Singapour - chiffres 2015 : 300 employés, CA : 43 M€). Cet investissement permettra d'aider ce dernier à préparer la prochaine phase de son développement. Dans les trois ans, en effet, l'ambition de la société est de se renforcer auprès des clients existants et d'en acquérir de nouveaux avec un fort focus sur le marché américain, d’accélérer l’adoption de son offre SaaS, et d’élargir son offre logicielle pour adresser un public plus large.