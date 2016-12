Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Quantel (siège aux Ulis, 91 - 300 salariés, CA 2015 : 62 M€ dont plus de 75 % à l'international), l’un des plus grands spécialistes mondiaux des lasers à usages scientifiques, industriels et médicaux, a lancé une augmentation de capital de 2,35 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. L'opération vise à renforcer la structure financière du groupe.