Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Fusion for Energy (F4E) a signé un contrat avec Airbus Safran Launchers (mandataire ; Issy-Les-Moulineaux, 92), Nuvia Limited (Royaume-Uni) et Cegelec CEM (Pôle Nucléaire de Vinci Energies ; Montbonnot-Saint-Martin, 38) pour la production du système de télémanipulation de caisson et de dispositif d’obturation d’ITER (Cadarache, 13). Le UK Atomic Energy Authority (UK), l’Instituto Superior Tecnico (Portugal), AVT Europe NV (Belgique) et Millennium (ingénierie nucléaire ; Villebon-sur-Yvette, 91) participeront également à ce contrat visant à livrer des systèmes télécommandés pour le transport et le confinement de composants situés dans la chambre à vide d’ITER. Le montant total de ce contrat, d'une durée de 7 ans, avoisine les 100M€.