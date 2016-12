Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Fondé en 1953 et basé à Mirebeau (86), Sateco est spécialisé dans la fabrication de matériels pour les chantiers de BTP. Le groupe occupe une position dominante sur les marchés des passerelles de sécurité et du coffrage métallique. Son offre s’organise autour de trois activités complémentaires : la conception, la production et la commercialisation de matériels neufs (banches et produits de sécurité), la location et la vente de matériels d’occasion, des prestations de mécano-soudure. François Guilloteau, président depuis 2007, a profité de la sortie des actionnaires historiques pour réorganiser son capital et s’entourer de nouveaux partenaires financiers. À la faveur de cette opération, Arkéa Capital Investissement a accompagné le nouvel actionnaire majoritaire et investi plus de 4M€ au capital de Sateco. La réorganisation capitalistique fait également une large part à l’équipe de management de Sateco. "Le projet proposé par Sateco est ambitieux", commente Thomas Trideau, directeur de Participations chez Arkéa Capital. "Il vise notamment la poursuite de l’innovation, le développement international et la réalisation d’opérations de croissance externe ciblées".