Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Carrefour France a confié à STEF - spécialiste européen de la logistique du froid - la prestation de sa nouvelle plateforme logistique de Fuveau (13). Développé par Barjane (Chateauneuf-le-Rouge, 13), ce nouvel entrepôt de 25.000m² assure une activité logistique de produits frais. Il s’inscrit dans une démarche de simplification et de modernisation de la chaîne logistique de Carrefour qui vise à approvisionner plusieurs magasins des régions PACA et Corse, tout en réduisant ses coûts de transports et limitant son impact environnemental. L’entrepôt en froid positif (2-4°C) de Fuveau accueille 200 collaborateurs du groupe STEF qui réalisent des prestations de réception de marchandises, de préparation de commandes en flux tendus et de chargement de véhicules.