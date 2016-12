Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Prodways (Les Mureaux, 78), filiale du groupe Gorgé (Paris, 75) qui accompagne les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production, en proposant des solutions premium pour la fabrication additive, vient d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique avec A. Schulman, fournisseur international de premier plan de composés plastiques de haute performance et de matières composites, pour renforcer son offre de frittage de poudre. Les deux sociétés associeront leurs efforts R&D, à la fois sur les poudres, les imprimantes 3D et les procédés de fabrication additive, avec pour objectif d'accélérer le développement de nouvelles applications industrielles.