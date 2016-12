Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Au cours du conseil municipal du 3 novembre 2016, la ville d'Amiens (80) a décidé d'externaliser la conception, la réalisation, le financement et l'exploitation de l'ensemble de ses réseaux de chaleur et de confier la DSP correspondante à une SEMOP (SEM à opération unique ou SEM). La délibération précise que la SEMOP sera constituée de la Ville, d'un tiers investisseur (la Caisse des Dépôts), et de Engie Cofely, en qualité d'opérateur économique choisi après mise en concurrence. Le capital de la SEMOP sera réparti ainsi : Amiens 34%, Caisse des Dépôts 15%, Engie Cofely 51%. Cette dernière a été retenue pour la qualité du tracé proposé en lien avec les aménagements liés au projet BHNS, sa démarche commerciale jugée "robuste", le taux d'énergie renouvelable proposé.