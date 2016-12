Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

Hypred (siège à Dinard, 35 ; groupe Roullier), l’un des leaders européens des solutions de biosécurité, de désinfection et d'hygiène pour les professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture annonce la finalisation de l'entrée à son capital de la société d’investissement privé indépendante Ardian (siège à Paris, 75). Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’Hypred, dont l’ambition est d’accélérer sa croissance à l’international, ainsi que d’intensifier ses efforts d’investissement, notamment en R&D dans les domaines de la biosécurité (détergents et désinfectants) et des compléments nutritionnels pour animaux d’élevage, pour, à terme, se positionner parmi les leaders mondiaux sur ces marchés.Cette stratégie passera par ailleurs par la montée en puissance des sites existants et par une politique d’acquisitions dans des zones géographiques ou des secteurs complémentaires. La première concrétisation sera la rénovation du centre d’innovation de Dinard (35), dont la finalisation est prévue courant 2017.