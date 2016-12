Akuo Energy et Gemdoubs lancent la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie : un investissement chiffré à 87M€

Connus et reconnus au niveau international en informatique pour leur excellence scientifique, le Loria (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications ; Vandœuvre-lès-Nancy et Villers-lès-Nancy, 54) et le JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology), basé à Kanazawa (Japon), ont officialisé leur collaboration le 3 novembre 2016, à Nancy (54), en signant un Memorandum Of Understanding. Les deux laboratoires, de taille équivalente en termes de personnel, souhaitent en effet concrétiser des projets scientifiques communs, renforcer les relations universitaires par le biais notamment de reconnaissance de diplômes, d’encadrement de doctorants, et de programmes d’échanges entre étudiants, ainsi que pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Les travaux du Loria et du JAIST couvrent un grand nombre de thèmes communs comme le calcul à haute performance, la sûreté et sécurité en informatique, la robotique, les réseaux informatiques, l’analyse d’image ou le traitement automatique des langues naturelles et la musique.