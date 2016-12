Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Basé à Peynier (13), Ion Beam Services (IBS) est concepteur et fabricant d'équipements de pointe pour l'implantation ionique. La société vient de réaliser sa première vente en Chine, d'une valeur de plus d'1M€. L'Université chinoise Xi'An Jiatong acquiert la machine IMC pour le compte de son laboratoire de microélectronique. Une deuxième machine est en fabrication pour le compte d'un acteur chinois de la région de Pékin. Sa livraison est prévue début 2017. Cette future vente est estimée entre 2 et 3M€. Ces deux ventes représenteraient à elles seules 25% du chiffre d'affaires d'IBS. La société provençale réalise 80% de ses ventes à l'export, en Europe, en Russie, aux Etats-Unis et en Asie notamment. Elle ambitionne de doubler son CA (13,1M€ actuellement) dans les 4 prochaines années grâce à cette ouverture vers le marché asiatique, leader de la microélectronique avancée.