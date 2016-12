Akuo Energy et Gemdoubs lancent la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie : un investissement chiffré à 87M€

A Strasbourg (67), Baptiste Caspar a lancé en mars 2016 la marketplace JaimeMonArtisan.com, qui permet de mettre en relation les particuliers souhaitant faire réaliser des travaux de fermetures et protections solaires, avec des artisans qualifiés proches de chez eux. Présente dans 40 départements et proposant plus de 2.000 références, la plate-forme souhaite atteindre les 600K€ de CA d’ici fin 2018.Incubée depuis décembre 2015 par Semia, elle est soutenue et accompagnée par la Banque Public d’Investissement (BPI). Elle a en outre reçu la Bourse French Tech d’une valeur de 30K€ pour son lancement commercial. Membre du club Strasbourg Startups, fondé par Alsace Digitale, Baptiste Caspar a choisi d'installer ses bureaux dans l’espace de co-working du Shadok.