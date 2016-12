Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Entreprise spécialisée dans les pâtes à tarte ménagères, Cérélia (Liévin, 62), déjà présente dans 18 pays avec la forte ambition d'amorcer son développement au-delà, fait face à une augmentation sensible du nombre de références produit et des informations s'y rattachant. Dans ce contexte, l'entreprise a fait le choix de VIF PIM pour fiabiliser et assurer la cohérence de l'ensemble de ses données produits. L'outil de référentiel articles vient en complément du système d'informations SAP déjà en place dans l'entreprise. "Nous avons un objectif de partager un seul et unique référentiel, entre services et usines, en France sur nos 5 sites de production et en Europe, Allemagne, Italie, Espagne et Portugal. Nous étendrons à l'ensemble de nos nouvelles acquisitions dans un second temps", explique Patrick Lamotte, DSI. Dans un deuxième temps, le projet évoluera vers un accompagnement des équipes R&D et innovation produit (PLM).