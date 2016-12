Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Atos (siège à Bezons, 95), leader international des services numériques, lance Atos Quantum, un ambitieux programme visant à développer des solutions de calcul quantique qui offriront des puissances de calcul inédites, tout en faisant évoluer ses produits de cybersécurité pour les renforcer face à ces nouvelles technologies. Ce programme vise notamment les développements suivants et leur intégration industrielle :- développement d’une plateforme de simulation quantique afin de permettre aux chercheurs de tester dès maintenant les algorithmes et les logiciels destinés aux futurs ordinateurs quantiques ;- création d’un pôle de développement d’algorithmes et de programmation afin de constituer un portefeuille d’applications quantiques en particulier pour le big data, l’intelligence artificielle, le calcul intensif et la cybersécurité ;- conception d’architectures de calcul innovantes afin de permettre aux applications de bénéficier de la puissance colossale apportée par le quantique et des environnements standard disponibles sur les supercalculateurs classiques ;- développement de nouveaux algorithmes de cryptographie résistants aux attaques quantiques afin de rendre les applications inviolables par les méthodes quantiques et préserver ainsi les niveaux de sécurité actuels et à venir au cœur d’Internet, du commerce électronique et de la protection des données personnelles.Atos Quantum s'intègre dans l'écosystème technologique d'Atos. Déjà fort de 15 centres de R&D dans le monde, le groupe vient de créer à cet effet un laboratoire de R&D consacré au quantique en France, en région parisienne, avec une équipe dédiée.