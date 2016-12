Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Société biopharmaceutique au stade clinique, Theranexus (Lyon, 69 et Orsay, 91) dévoile dans un communiqué le financement par le Fonds Unique Interministériel (FUI) de son projet "CX-COG". Labellisé par les pôles de compétitivité Lyonbiopôle et Atlanpôle Biothérapies, ce projet porte sur le développement galénique et la validation clinique de l’efficacité du produit THN201 dans le traitement des troubles neurocognitifs (TNC) associés notamment à la maladie d’Alzheimer. Il est mené en partenariat notamment avec Synerlab Développement, spécialisée dans le développement de formulations galéniques originales."Ce financement va nous permettre une nouvelle application de notre expertise galénique. Notre capacité d’innovation jointe à l’innovation proposée par Theranexus doit permettre de proposer aux patients atteints de TNC une solution plus efficace et plus adaptée aux besoins de prise en charge de leur maladie", explique Emmanuelle Brun, Directrice Générale de Synerlab Développement.