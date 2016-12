Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Fondé par Frédéric Vacheron, le groupe Vacheron Industries (Seynod, 74 ; CA +25M€ ; 215 collaborateurs ; 3 sites) s'est constitué au fil d'acquisitions de spin-off de groupes industriels : Catidom (traitement de surface de pièces en alliage d'aluminium par anodisation), Reboul (fabrication de packaging métal pour la cosmétique) et Annecy Technology (fabrication de packaging métal pour la cosmétique). Bpifrance (via le Fonds pour les Savoir-Faire d'Excellence) et Crédit Agricole des Savoie viennent d'entrer au capital de Vacheron Industries. Selon un communiqué, cette opération va permettre au groupe de poursuivre ses investissements industriels structurants en vue de compter parmi les premiers fournisseurs stratégiques de rang 1 du packaging médical, en proposant des solutions clés en mains et innovantes aux grands donneurs d'ordre du luxe, et ainsi de répondre au développement du CA pour les secteurs de l'automobile, de la mécanique et des loisirs.