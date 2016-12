Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Le Montpelliérain AwoX (34), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), et le groupe autrichien Eglo (siège France à Wittenheim, 68), leader européen dans la fabrication et la distribution de luminaires d'intérieur, annoncent la signature d'un accord commercial et industriel pour la fabrication et la distribution à travers toute l'Europe de produits d'éclairage LED connectés.La commercialisation des premiers produits (marques AWOX by Eglo et EGLO LedConnect by AwoX) débute au 4ème trimestre 2016 dans les principales enseignes de la GSB (Grande Surface de Bricolage) partenaires d'Eglo en France, et s'étendra progressivement à d'autres territoires européens.