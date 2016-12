Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Fabricant d'instruments de pesage statique industriel et commercial, Precia Molen (Privas, 07 ; 13 filiales ; 6 sites de production) annonce le rachat des activités de la société Brisweigh, basée à Brisbane en Australie.Cette dernière est spécialisée dans la vente et le service d’instruments de pesage industriel. Elle bénéficie d’une excellente réputation, au service d’une clientèle fournie et renommée, son effectif est de 5 collaborateurs et son CA d’environ 800.000 dollars australiens.