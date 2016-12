Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Le groupe Alstom (siège à Saint-Ouen, 93) a remporté un contrat de 70 M€ pour fournir au Stif (Syndicat des transports d'Île-de-France - siège à Paris, 75) 22 tramways Citadis destinés à la ligne T9. Il s’agit d’un contrat-cadre portant également sur l’éventuelle fourniture de 68 tramways supplémentaires pour les lignes T9 et T10. Les véhicules seront livrés dès le milieu 2019 pour une mise en service commerciale prévue en octobre 2020.Sept des douze sites d’Alstom en France participeront à leur fabrication : La Rochelle (17) pour la conception et l’assemblage, Ornans (25) pour les moteurs, Le Creusot (71) pour les bogies, Tarbes (65) pour les modules et appareillages, Valenciennes (59) pour l’aménagement intérieur, Villeurbanne (69) pour l’électronique embarquée et Saint-Ouen (93) pour le design. Au total, plus de 500 emplois seront pérennisés chez Alstom et ses fournisseurs.