Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

La société de biotechnologie Deinove (siège à Grabels, 34 ; env. 50 salariés) annonce avoir sélectionné l'entreprise Processium (Villeurbanne, 69), expert en génie des procédés industriels, pour la mise au point des techniques de séparation/purification des caroténoïdes à l’échelle industrielle et pour la transposition du laboratoire à l’industrie de son procédé de production. Les experts de Processium auront deux grandes missions auprès de Deinove :- la mise au point et la validation d’un procédé industriel d’extraction des caroténoïdes à partir du milieu de fermentation afin d’obtenir un produit commercialisable ;- l’identification et la sélection de sous-traitants capables d’assurer un démarrage rapide de la production.Deinove prévoit de commercialiser directement les caroténoïdes produits auprès d’industriels de la santé, de la nutrition et de la cosmétique. Les premiers revenus issus de cette activité sont attendus en 2018.