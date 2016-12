Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique, Genfit (Loos, 59) a annoncé avoir signé un accord pour un NASH Registry Project avec le Pinnacle Clinical Research Center, dirigé par le Pr. Stephen Harrison (San Antonio, Texas, USA). Cet accord représente une étape importante pour améliorer le processus d'aiguillage des patients NASH entre les différentes spécialités impliquées dans cette pathologie : endocrinologie, diabétologie, gastroentérologie et hépatologie. Dans le cadre de cet accord, une série de paramètres NASH sera fournie à chaque centre et utilisée pour sélectionner les patients susceptibles de remplir les critères du NASH Registry.