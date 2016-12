Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Créé en 2010, le groupe ATF/TEEC unit les compétences de la société TEEC (Antony, 92), bureau d’ingénierie spécialisé dans l’étude et la construction des infrastructures d’accueil des réseaux (les antennes et la fibre optique) et celles de la société ATF (Milly-la-Forêt, 91), acquise en 2010 et qui fabrique des pylônes (monotube, autoportant et haubané) répondant aux contraintes les plus exigeantes. Le groupe vient d'annoncer l'acquisition des Marines de Limay (Limay, 78), un fabricant historique reconnu de structures en matériaux composites et spécialiste de l’intégration paysagère.La synergie des deux acteurs permettra de faciliter les négociations avec les collectivités locales afin de garantir une installation intégrée dans le paysage urbain et une meilleure qualité de service proposée par les opérateurs télécoms. L’usine des Marines de Limay permettra au groupe ATF/TEEC de devenir le premier acteur industriel français à maîtriser toute la chaîne de déploiement d’un réseau radio.