Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Le pôle de compétitivité santé Eurobiomed (basé à Marseille-13 et Montpellier-34) et la SATT AxLR (société d'accélération du transfert de technologies - Montpellier, 34) ont signé le 9 novembre une convention de coopération au service de la valorisation de la recherche académique et de l'émergence de nouveaux projets industriels.Cette nouvelle collaboration est un facteur de développement capital pour le développement de la filière santé, l'accroissement du nombre de transferts de technologies et le développement des industries régionales. Des résultats concrets sont attendus à la suite de cette convention : signature d'accords et de transferts de technologies entre la SATT et des industriels du pôle, consolidation des projets de création d'entreprises par l'accès à CellComp (service d'accompagnement du pôle) et renforcement de l'innovation des entreprises du pôle.