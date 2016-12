Le groupe Kertrucks Finance souhaite acquérir la Finistérienne de location de camions

La société de tôlerie fine Debris, à Saint Laurent de Brévedent (76), était en redressement judiciaire depuis le 22 juillet 2016 (cf.FE du 23/09/16 et du 09/11/16). Le Tribunal de Commerce du Havre (76) a rendu son jugement le 10 novembre dernier en faveur de l’offre de reprise portée par trois entrepreneurs normands : - Romuald Uzan de la société Alterval (ZAC de Coupeauville à Épouville, 76), leader du marché du compacteur rotatif qui propose des matériels pour le recyclage de déchets spécifiques ;- Denis Leyaute, gérant de MTS (Herminal-Les-Vaux, 14 - CA de 5,26M€ - 42 salariés), société spécialisée dans la tôlerie industrielle, la mécano soudure acier, inox et aluminium. ;- Jean-Louis Louvel, président du groupe Palettes Gestion Services (PGS - filiale de Fininco - CA 2016 : 245M€ - 1.300 salariés), leader français de la palette bois neuve et d'occasion basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76).Debris sera donc rebaptisée pour l’occasion "iMETAL" et sera dirigée par Denis Leyaute et Romuald Uzan. 39 emplois sont sauvegardés sur les 73 existants. "Notre projet prévoit de développer rapidement l’activité et devrait ainsi nous permettre d’assurer une quinzaine d’emplois supplémentaires que nous pourrons prioritairement proposer à ceux qui n’ont pu être repris " détaille Denis Leyaute.