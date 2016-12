Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Deleplanque, l’un des principaux acteurs européens de la production et de la distribution de semences de betterave à sucre et d’autres cultures, accueille Unigrains comme nouvel actionnaire minoritaire.Créée au milieu du 19e siècle et basée à Maisons-Laffitte (78), Deleplanque est une société familiale comptant une cinquantaine de salariés et réalisant un chiffre d’affaires d’environ 50 M€. Elle est présente sur trois segments d'activité : la production de semences, principalement de betteraves à sucre, de céréales hybrides et de colza, la distribution de semences en France pour le compte de grands semenciers, et la distribution de coproduits industriels (sels de potasse, vinasses…) issus de l’industrie. La société s'appuie sur trois stations de semences à Manosque (04), Villefollet (79) et Lierville (41), ainsi que sur un réseau de plus de 500 agriculteurs localisés sur une vingtaine de départements pour des surfaces de multiplication de l’ordre de 5.000 ha. Elle est notamment le premier partenaire de l’obtenteur allemand Strube pour la production et la distribution de semences de betterave.Avec le soutien financier et l’expertise sectorielle d’Unigrains, Deleplanque souhaite poursuivre ses projets de croissance : l’extension des activités de production et de distribution à de nouvelles cultures (oléagineux, semences potagères, oisellerie, semences bio) et le développement de son offre de services sur son site de Villefollet.