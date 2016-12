Akuo Energy et Gemdoubs lancent la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie : un investissement chiffré à 87M€

Spécialiste de l’audit des process de manutention et de la réalisation de systèmes sur roues, Gaussin a inauguré mardi 15 novembre 2016 sa nouvelle ligne d'assemblage de Power Packs installée sur le site de son siège à Héricourt (70). En service depuis la fin de l'été 2016, l'équipement industriel affiche une capacité de 100 Power Packs par an et permettra à l'entreprise de produire à la fois les véhicules portuaires de la gamme ATT et leurs systèmes de motorisation qui peuvent être Full Elec au lithium et Diesel. A l'occasion de cette inauguration, Gaussin a procédé à la livraison des deux ATT Full Elec commandés par l'opérateur portuaire Port Singapore Authority International (P.S.A. International) et destinés au port de Sines au Portugal. La société a en outre dévoilé la nouvelle version de l'ATM® Full Elec, vouée à tracter des semi- remorques de 38t à 20km/h, sans nuisance sonore, ni pollution, ni permis de conduire. Enfin, elle a annoncé un accord de distribution avec le Groupe LAM dans le Caucase et en Asie Centrale.