Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Ardian (Paris, 75), société d'investissement privé et indépendante, a remis une offre ferme et est entrée en négociation exclusive avec Equistone (Paris, 75), à la tête d'un consortium incluant notamment les actionnaires historiques Parquest Capital et CM-CIC Investissement, en vue de l'acquisition de leur participation majoritaire dans le groupe Unither (Amiens, 80), un leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique. L'équipe de management, dirigée par Eric Goupil, Pdg du groupe, réinvestira significativement dans la société. Unither Pharmaceuticals est aujourd'hui un acteur mondial du développement et de la fabrication d'unidoses stériles, de liquides non stériles, de sticks-packs liquides et de médicaments solides ou semi-solides pour l'industrie pharmaceutique et des médicaments génériques. La société gère 6 usines de production et 1 centre de R&D en France, aux USA et au Brésil.