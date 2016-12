Troisième tour de table pour AlloVoisins. Cette fois, le réseau nantais obtient 2,5M€ pour asseoir son leadership sur le marché du service entre particuliers

Le groupe Poujoulat de Saint-Symphorien (79 ; 1.500 collaborateurs, 200M€ de CA) se présente comme le leader européen des systèmes de conduits de cheminées et sorties de toit métalliques. Via sa filiale VL Staal A/S, il a acquis 70% du capital de la société Dansk Shorstens Teknik A/S (DST), spécialisée dans l'audit, l'installation, la maintenance et la réparation de cheminées industrielles. Cette entreprise danoise devrait réaliser cette année un CA d'environ 1,7M€ et un résultat net d'environ 8%. Les deux sociétés collaborent depuis plusieurs années et sont parfaitement complémentaires, DST installant régulièrement des cheminées fabriquées par VL STAAL. Cette alliance permettra d'apporter un service complet aux clients tout au long du cycle de vie de leurs cheminées et ainsi de leur garantir la sécurité, la conformité et la performance de leurs moyens de production. Le groupe Poujoulat dispose à présent d'une offre complète et unique sur le marché pour accompagner les industriels, les énergéticiens, les exploitants et les collectivités.