Coriolis Service poursuit son développement et recrute 100 conseillers client en CDI pour son site d'Amiens

Alive Groupe (Tourcoing, 59), société spécialisée dans la location de matériel audiovisuel et la prestation technique événementielle, finalise une levée de fonds de 5M€ auprès de Re-sources Capital, Siparex via son fonds Nord-Ouest Entrepreneur 4 et de son actionnaire historique Nord Croissance (Groupe IRD) dans le cadre de sa stratégie de développement en France. Alive Groupe réalise aujourd'hui 18M€ de CA, en forte croissance, et regroupe deux principaux métiers répartis entre Alive Events et CSE Technology. Alive Events représente notamment 140 collaborateurs formés et spécialisés ainsi qu'un parc de matériel de plus de 8.000 références réparties sur deux entrepôts pour une surface totale de plus de 23.000m². L'intervention des partenaires financiers va notamment permettre à la société nordiste d'accélérer sa dynamique de croissance externe en ciblant de nouvelles implantations sur ses métiers historiques et des métiers complémentaires afin d'élargir sa gamme de prestation, ainsi que de renforcer ses équipes, en particulier commerciales, pour accélérer son développement organique en France. Alive Groupe vise un CA de l'ordre de 40M€ à horizon 2020.