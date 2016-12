Gfi Informatique se renforce dans les solutions de migration applicative et de modernisation IT avec l'acquisition de Metaware

Shop Hair, distributeur de produits destinés aux professionnels de la coiffure, a signé un contrat avec Scallog (Viroflay, 78) pour mettre en place une solution logistique automatisée dans son entrepôt de 22.000 m² à Bondoufle (91). Les robots de Scallog y seront déployés début 2017. Shop Hair recherchait une solution pour préparer plus rapidement ses commandes sur plus de 8.000 références en stock et accroître la fiabilité de ses livraisons. "Nous avons besoin de plus d’espace pour notre entrepôt et une meilleure gestion des préparations de commandes, la solution Scallog va nous permettre d’accroître nos capacités de stockage et de traitement tout en gardant une grande flexibité dans nos équipements", expliquent les dirigeants Christine Bavay et Christian Pal.