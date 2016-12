Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

L’éditeur bordelais Hello Software, concepteur de solutions à destination des métiers de bouche, continue son expansion à l'international en annonçant la signature d’un contrat significatif avec King’s Gourmet. Après avoir équipé plus de 420 clients en moins d’un an et initié l’internationalisation de ses activités en Europe, l’éditeur Hello Software étend la commercialisation de son offre Zest HACCP. Dans ce contexte, Hello Software annonce un contrat avec King’s Gourmet, un acteur d’envergure basé sur la côte ouest des États-Unis. Cette signature est un élément-clé pour Hello Software qui démontre sa capacité à proposer une solution unique répondant aux attentes de l’ensemble des professionnels des métiers de bouche et de l’agroalimentaire, que ce soit en France ou à l’international. "Ce premier contrat [...] est un réel accélérateur et coup de projecteur pour notre entreprise. Hello Software va poursuivre ses investissements techniques et commerciaux pour s’imposer sur ce marché stratégique des métiers de bouche", indique Christophe André, directeur associé de Hello Software.