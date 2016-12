Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

BlookUp, plateforme leader de création de livres de blog en Europe, ambitionne de devenir le leader du livre Facebook et de s'ouvrir à l'international. C'est pourquoi la société bordelaise ouvre son capital et lance cette semaine sa première campagne de crowdfunding avec Happy Capital afin de lever 300K€. "Déjà 40 % de nos clients résident à l'étranger et plus particulièrement aux Etats-Unis. Le public nord-américain est notre deuxième cœur de cible et afin de mieux faire face à ses exigences, BlookUp bénéficiera du programme d'accompagnement "Go to Market" de la FrenchTech Hub au cours du premier trimestre 2017", détaille Philippe Bruno, le fondateur.