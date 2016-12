Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

Le groupe coopératif agroalimentaire Maïsadour, premier collecteur de maïs en Europe, implanté à Haut-Mauco (40), choisit l’offre logicielle Agreo développée par Smag (140 salariés ; siège à Châlons-en-Champagne - 51 ; agences à Montpellier - 34, Vandoeuvre-lès-Nancy - 54, Estrées-Saint-Denis - 60 et Wavre, en Belgique) pour le pilotage technico-économique des exploitations, l’enregistrement et la traçabilité du conseil agricole. A moyen terme, près de 8 000 exploitants adhérents de Maïsadour et 90 techniciens conseil bénéficieront des solutions Smag. Le déploiement d’un système d’information agronomique tel qu’Agreo est une première étape pour Maïsadour qui pourra ouvrir ultérieurement la plateforme aux autres activités du groupe.De son côté, Smag poursuit sa stratégie d’ancrage national visant à devenir un partenaire incontournable de la distribution agricole pour la fourniture de solutions logicielles et outils innovants au service d’une agriculture durable, rentable qualitative et respectueuse de l’environnement.