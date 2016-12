Suez et Total s'associent pour recycler des huiles alimentaires en biocarburant au sein de la bioraffinerie de La Mède

Implanté à Marseille (13 ; siège) et à Nantes (44), BE Mauric (22 personnes ; 2M€ de CA) se présente comme le principal architecte naval indépendant en France. La société conçoit différents types de navires pour la défense, la sécurité, l’Oil&Gas, la pêche, le transport de passagers ou encore la voile. Ses clients sont essentiellement des armateurs et des chantiers en France et en Europe. Au-delà de l’architecture navale, BE Mauric fournit des prestations d’ingénierie navale, mais aussi de plus en plus souvent des prestations d’intégrateur de systèmes spécifiques civils ou militaires sur la plate-forme navire. Dans un communiqué, ECA, filiale de Groupe Gorgé implantée à La Garde (83), annonce avoir acquis 60% de son capital auprès de Ciranoë qui en était l’actionnaire majoritaire depuis 2007. Ce dernier, comme les autres actionnaires, parmi lesquels les membres du directoire, restent au capital. Cette opération va permettre à BE Mauric d’accélérer son développement à l’international grâce au réseau commercial export d’ECA dans le monde maritime et naval, ceci tout en restant indépendant de tout chantier.