Scopelec vient d'inaugurer son nouveau site à Bordeaux, regroupant les 2 anciennes agences de Scopelec à Bègles et de Gobé à Bordeaux

La société Malet (siège à Toulouse - CA 2016 de 270 M€), filiale du groupe Spie Batignolles, spécialisée dans les travaux routiers, annonce avoir remporté un des marchés (lot A1) de la construction du nouveau Parc des Expositions & Centre de Conventions de Toulouse Métropole. Malet, en qualité de mandataire du groupement, est associé à Eurovia, Guintoli et Razel Bec Fayat. Le lot A1 concerne les travaux de terrassement, bassins, voiries extérieures et protection acoustique et porte sur un montant total de 27M€ HT. Ce chantier débutera prochainement pour une durée totale contractuelle de 32 mois.Il s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la plateforme "enceinte bâtiment" de 200.000m² qui sera livrée fin mars 2017.Les travaux se poursuivront avec la réalisation de 4,2km de voiries (dont 2,5km en 2x2 voies) et le prolongement de 700m du tramway.